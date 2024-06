Lula sanciona Mover; Lei inclui “taxa das blusinhas”

Palácio do Planalto, no entanto, ainda não divulgou se algum trecho do texto foi vetado.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta quinta-feira (27.jun) o programa Mover.

A Lei – que inclui a taxação de 20% para compras internacionais abaixo de U$$ 50 (cerca de R$ 250) – foi assinada durante a sessão plenária do Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável.

O Palácio do Planalto, no entanto, ainda não divulgou se algum trecho do texto foi vetado.

*Com informações da CNN Brasil