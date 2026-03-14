Ao falar sobre Ozempic, Lula critica quem não faz caminhada para emagrecer: ‘Têm que aprender a tirar a bunda da cadeira’ 

Declaração do presidente ocorreu em agenda no Rio de Janeiro. Assunto também foi abordado pelo prefeito da cidade, Eduardo Paes, que disse querer colocar medicamento à disposição de pacientes do SUS.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (13.mar) que as pessoas precisam andar mais. O presidente comentava sobre o medicamento Ozempic: “Essa questão da Ozempic é delicada, não podemos tirar do médico a obrigação de o médico orientar corretamente as pessoas, “, alertou.

“Primeiro, a qualidade da comida: somos obrigados orientar as pessoas que elas precisam comer comida saudável, não pode dar injeção de presente para emagrecer se a pessoa quer comer rabada quatro vezes por dia”, emendou.

Lula reforçou a importância da orientação médica para pessoas que precisam tomar o medicamento, em seguida criticou: “Para quem por saúde não consegue emagrecer, a pessoa tem que aprender a tirar a bunda da cadeira e andar um pouco, andar faz bem.”

A declaração do presidente ocorreu em agenda no Rio de Janeiro. Lula participou do evento de inauguração do Hospital do Andaraí.

Antes da fala de Lula, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, falou sobre seu objetivo de fornecer pelo SUS o medicamento.

O Ozempic tem como princípio ativo a semaglutida e é conhecido popularmente como “caneta emagrecedora”.

A semaglutida é uma substância que imita o hormônio GLP-1, produzido pelo intestino, e atua no cérebro, reduzindo o apetite. Ela é usada no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade e está presente em medicamentos como Ozempic (injeção) e Rybelsus (comprimido).

Em Votuporanga, assim como outras cidades do noroeste paulista, há projetos solicitando as Prefeituras que disponibilizem medicamentos similares na rede municipal de saúde. Em Urupês, a decisão da Prefeitura de oferecer acesso gratuito à Tirzepatida para emagrecer, no que ficou conhecido como “bolsa Mounjaro”, tem gerado corrida aos postos de saúde da cidade.