CAV anuncia a contratação de Portuga 

O meia ofensivo de 22 anos é o 24º atleta a integrar o elenco alvinegro que já trabalha na pré-temporada 2026.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou nesta sexta-feira (21.nov) a contratação do meia ofensivo Kauê Muniz Nunes, conhecido como Portuga, para a disputa do Paulistão Sicredi A2 2026.

Segundo volante de origem, Portuga, de 22 anos, é natural de Itapira/SP, e atua como articulador no meio, com alta capacidade de construção, inteligência tática e boa leitura de jogo. Canhoto, com 1,75 m, ele agrega qualidade técnica e ritmo na transição entre defesa e ataque.

Revelado pela Ponte Preta, Portuga possui passagens por clubes como CD Cova Piedade, Poços de Caldas, Grêmio Novorizontino, São Caetano, Inter de Bebedouro e GE Brasil. Em 2025, disputou o Brasileirão Série D e a Copa Gaúcha, chegando ao CAV em grande fase.

Pantera Alvinegra em pré-temporada

Agora são 24 contratações do Votuporanguense para a Série A2 do ano que vem. Confira abaixo a relação de anunciados:

Goleiros: Gabriel Félix, Pablo Caíque e Felipão;

Zagueiros: Amorim, Matheusão, PV e Miranda;

Laterais: Vinicius Baracioli (lateral-direito), Paulo Victor (lateral-esquerdo), Kauã Santos (lateral-esquerdo) e Watson (lateral-direito);

Meio-campistas: Alison Silva, Fernandinho, Luiz Thiago, Rodolfo, Benedetti, Feitosa, Daniel e Portuga;

Atacantes: Orlando Júnior, Caio Mancha, Anderson Feijão, Marcos Nunes e Minho.

O CAV terminou a A2 deste ano na 13ª colocação, com 17 pontos, e ficou de fora da Copa Paulista, torneio que compõe o calendário no segundo semestre. Para 2026, o Votuporanguense contratou o técnico Paulo Roberto Santos – “Rei do Acesso”.