Homem é preso por importunar e ameaçar vizinha em Votuporanga 

Indivíduo teria passado as mãos nas pernas da mulher em frente de sua residência, sendo repreendido por ela; insatisfeito, ele entrou no imóvel e voltou com duas facas.

Um indivíduo foi preso por importunação sexual e ameaça em Votuporanga/SP, neste domingo (12.jan).

De acordo com os registros policiais, uma equipe da Polícia Militar foi acionada pelo COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) e em contato com a vítima foi informada de que seu vizinho foi até a frente de sua residência e passou mão em suas pernas e por isso foi repreendido.

No entanto, segundo a vítima, o autor ficou alterado, foi até sua casa e buscou duas facas e começou ameaçar a vítima, dizendo que iria matá-la. Contudo, ela conseguiu correr para o interior de sua residência e filmou o indivíduo com as facas e gritando.

Em seguida, já pelo local, os PMs encontraram o indivíduo em posse das facas, sendo abordado e desarmado.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

