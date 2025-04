Categorias de base do Votuporanguense entram em campo contra o Tanabi

As equipes Sub-15 e Sub-17 do Clube Atlético Votuporanguense enfrentaram o Tanabi em mais uma rodada do campeonato neste fim de semana.

O time Sub-15 garantiu a vitória com um placar de 2 a 1, demonstrando entrosamento, garra e eficiência nas finalizações. A equipe segue firme na competição, mostrando evolução a cada jogo e mantendo viva a esperança de bons resultados na temporada.

Já o Sub-17, apesar de toda entrega e empenho em campo, foi superado pelo Tanabi por 1 a 0. A partida foi equilibrada e marcada por muita intensidade, com os jovens atletas do CAV lutando até o último minuto. Apesar do resultado, a equipe mostrou força e comprometimento, características que seguem sendo valorizadas pela comissão técnica.

As categorias de base do Votuporanguense continuam sua trajetória de desenvolvimento.

O próximo jogo será contra Rio Preto EC dia 26 de abril em São José do Rio Preto.