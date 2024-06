Casal morre e criança fica ferida após acidente na região 

Hamilton César das Neves, Márcia Neves e a filha do casal voltavam de um rancho quando ocorreu o acidente na Rodovia Vicinal Olímpio Correa de Moraes, que interliga Ouroeste à Indiaporã.

Um casal morreu e o filha ficou ferida após a caminhonete em que eles estavam, uma GM/S10, bater em uma árvore às margens da Rodovia Vicinal Olímpio Correa de Moraes, que interliga Ouroeste/SP à Indiaporã/SP, neste domingo (9.jun).

De acordo com o registro policial, Hamilton César das Neves, sua esposa Márcia Neves e a filha deles voltavam de um rancho, e seguiam normalmente pela via, no sentido a Ouroeste, quando um outro veículo teria tentado forçar uma ultrapassagem no sentido oposto e, para evitar uma colisão, Hamilton tentou desviar, mas acabou perdendo o controle da direção, sendo que o veículo saiu da pista, capotou e bateu contra uma árvore.

Equipes de socorro foram acionadas, porém, em decorrência do impacto, Márcia morreu no local. Hamilton chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu e veio a óbito momentos mais tarde na Casa de Saúde de Indiaporã.

Já a filha deles, de 10 anos, foi resgatada por uma unidade do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o pronto-socorro da Santa Casa de Fernandópolis/SP, onde passou por uma cirurgia de urgência e está intubada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A perícia foi acionada. A causa do acidente é desconhecida. As causas do acidente são investigadas pela Polícia Civil.

A Prefeitura de Ouroeste decretou luto oficial. O casal foi velado na Câmara Municipal da cidade e o sepultamento ocorreu às 18h30 no Cemitério da Saudade.