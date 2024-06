Gerente de futebol do CAV termina estágio na Espanha  

Rogério Fernandes visitou diversos clubes em busca de ideias e conhecimento para reforçar o arcabouço alvinegro.

O gerente de futebol do Clube Atlético Votuporanguense (CAV), Rogério Fernandes, retornou recentemente de um estágio na Espanha, onde acumulou uma valiosa experiência que promete trazer grandes benefícios ao Pantera Alvinegro.

Campeão do Paulistão A3 com o Votuporanguense no primeiro semestre, Rogério teve durante sua estadia no velho continente, oportunidade de se aprofundar no funcionamento de diversos clubes espanhóis, ampliando seus conhecimentos e vislumbrando novas estratégias para aplicar no CAV.

“Foi muito produtivo profissionalmente esse estágio, o que mais impressionou foi a estrutura física dos centros de treinamentos dos clubes, trazendo para nossa realidade podemos ajustar ótimas melhorias para o Votuporanguense”, disse Rogério.

Uma das principais paradas foi no Málaga CF, equipe que atualmente disputa a terceira divisão da Espanha e que se encontra nas finais da competição. Por lá, visitou suas estruturas, campos, e instalações internas e externas.

Além do Málaga, Rogério visitou o Almería CF, uma equipe da quarta divisão espanhola que acabou de subir para a terceira divisão.

Ele também esteve no OSO CF, um clube em formação localizado no bairro Santa Maria, que atualmente é amador, mas está rapidamente se profissionalizando e buscando um lugar de destaque no cenário futebolístico espanhol.

Outro destaque da viagem foi a participação de Rogério no “Jogo das Estrelas do Málaga”, um evento que reúne lendas do clube. Na oportunidade, ele pôde ver em ação jogadores que marcaram época, incluindo o brasileiro Weligton, que é uma das maiores lendas do Málaga, tendo jogado 11 temporadas pelo clube e sendo um ídolo muito amado pelos malaguenhos.

Por fim, Rogério também conheceu o Marbella Futebol Clube, uma equipe que acabou de subir para a terceira divisão e que recentemente teve parte de suas ações adquiridas pelo volante Casemiro, atualmente no Manchester United.

Rogério Fernandes retorna ao Brasil trazendo uma bagagem cheia de conhecimentos e motivação, bem como estratégias que prometem impulsionar o Votuporanguense em suas futuras competições, tendo em vista que o clube estreia na Copa Paulista neste sábado, às 18h, na Arena Plínio Marin, contra o XV de Jaú.