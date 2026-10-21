Orçamento 2027: Votuporanga debate PPA, LDO e LOA nesta quinta-feira 

Debates abertos à população começam às 19h, no Plenário “Dr. Octavio Viscardi”, e discutirão os instrumentos que definem as metas, as prioridades e os investimentos do município.

A Câmara Municipal de Votuporanga realizará nesta quinta-feira (22.out), uma série de audiências públicas para apresentação e discussão das propostas orçamentárias que vão orientar os investimentos e as ações da Prefeitura nos próximos anos. Os debates envolvem três importantes instrumentos de planejamento da administração municipal: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). As audiências serão realizadas no Plenário “Dr. Octavio Viscardi”, a partir das 19h, e são abertas à participação da população.

Programação:

19h – Projeto de Lei nº 177/2026 – Plano Plurianual (PPA)

20h – Projeto de Lei nº 178/2026 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

20h30 – Projeto de Lei nº 201/2026 – Lei Orçamentária Anual (LOA)

Segundo a Câmara, o objetivo é permitir que moradores conheçam as propostas, apresentem sugestões e acompanhem a definição das prioridades que impactam áreas como saúde, educação, infraestrutura, assistência social e serviços públicos. O Plano Plurianual estabelece metas e programas para os próximos anos, a LDO define as diretrizes para elaboração do orçamento e a LOA determina como os recursos públicos serão distribuídos no exercício de 2027.