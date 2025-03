Carlim Despachante pede uso de drones para pulverização contra a dengue 

Vereador solicita a implementação do veículo aéreo não tripulado na aplicação de inseticidas e larvicidas em áreas de difícil acesso no município.

Diante do aumento dos casos de dengue em Votuporanga/SP, o vereador Carlim Despachante (Republicanos) apresentou um ofício ao prefeito Jorge Seba (PSD) solicitando a implementação de drones na aplicação de inseticidas e larvicidas em áreas de difícil acesso. A medida visa fortalecer o combate ao mosquito Aedes Aegypti e prevenir novos surtos da doença no município.

No documento, o parlamentar destaca que o uso da tecnologia tem se mostrado eficaz em outras cidades do país, permitindo uma pulverização direcionada e uniforme em locais como terrenos baldios, telhados, áreas alagadas e regiões com grande vegetação. Além disso, ele ressalta que os drones garantem maior segurança aos agentes de combate a endemias, reduzindo o contato direto com os produtos químicos e ampliando a cobertura das ações em um curto período.

“Essa tecnologia já vem sendo adotada em diversas cidades do país, com resultados positivos na redução dos focos do mosquito e na prevenção de surtos da doença”, argumenta Carlim Despachante.

O vereador reforça a urgência da adoção de estratégias inovadoras e solicita que a viabilidade da aquisição e implementação dos drones seja avaliada pelo Executivo Municipal: “Certo de contar com a atenção e sensibilidade de Vossa Excelência para esta demanda de grande relevância para a saúde pública, aguardo um posicionamento favorável e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos”, finaliza.

A solicitação agora aguarda análise da Prefeitura, que deverá avaliar os custos e a viabilidade técnica da proposta.