Falece Claudinei Scapolan Rodrigues, o “Alemão”, aos 56 anos 

Faleceu, aos 56 anos, Claudinei Scapolan Rodrigues, conhecido carinhosamente como “Alemão”. Muito conhecido e querido em Votuporanga/SP, Claudinei construiu ao longo da vida muitos laços de amizade e carinho. Familiares e amigos o recordam por sua presença marcante e pela forma afetuosa com que se relacionava com todos.

Claudinei também participou da vida pública do município e foi candidato a vereador, demonstrando seu interesse e envolvimento com a comunidade.

Segundo familiares, a causa da morte foi um aneurisma na aorta. Ele passou mal em sua residência e foi encaminhado à Santa Casa, onde faleceu.

Claudinei deixa a esposa, Edvani Aparecida Mori, o filho Edpo Mori, os netos Miguel Santiago e Samuel Santiago, além de demais familiares e um vasto círculo de amigos.

O sepultamento ocorreu às 16h, deste domingo (4.out), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.