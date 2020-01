Caminhão afunda durante obras na rua das Bandeiras

O fato aconteceu na tarde desta segunda-feira Nesta (27), no trecho em que se encontra em obras para instalação de galerias pluviais na Rua Das Bandeiras, próximo da Antônio Augusto Paes; Parte do trecho da rua cedeu por não suportar o pesado veiculo afundou que trabalhava no canteiro.

O caminhão foi resgatado e não há informações sobre feridos.

Ao todo, a obra antienchente foi lançada em 22 de agosto, avaliada em R$ 1.055.714,03 com recursos da SAEV Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga); sendo que com previsão estimada para conclusão, era de 150 dias. As fortes chuvas de janeiro atrapalharam o andamento das obras.