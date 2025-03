Câmara entrega Prêmio Mulher Destaque “Maria Muro Pozzobon” nesta sexta-feira 

A homenageada do ano é Eliete Guilherme, presidente do Centro Social de Votuporanga. Honraria foi criada em 2023, com o objetivo de reconhecer e valorizar as mulheres que se destacam nos campos político, econômico, social e profissional no município.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP promove nesta sexta-feira (28.mar), a partir das 8h30, a entrega do Prêmio Mulher Destaque “Maria Muro Pozzobon”, à senhora Eliete Guilherme. Evento contará com uma palestra da terapeuta Michelle Panaro.

A homenagem à presidente do Centro Social de Votuporanga, Eliete Aparecida Guilherme da Silva, foi aprovada pelos vereadores durante a 46ª sessão ordinária da Câmara, realizada no dia 16 de dezembro de 2024.

A honraria, criada em 2023, tem o objetivo de reconhecer e valorizar as mulheres que se destacam nos campos político, econômico, social e profissional no município de Votuporanga.

De acordo com o decreto, será homenageada uma mulher por ano, sempre com o intuito de evidenciar as contribuições femininas para o desenvolvimento da cidade.

Eliete Guilherme é reconhecida pelo seu trabalho à frente do Centro Social de Votuporanga, onde tem desempenhado papel fundamental no fortalecimento das políticas sociais e no apoio às famílias em situação de vulnerabilidade. Sua dedicação e compromisso com as causas sociais foram determinantes para a escolha de seu nome para esta edição do prêmio.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Daniel David (MDB), destacou a importância do prêmio e a simbologia que ele carrega ao dar visibilidade às mulheres que fazem diferença na sociedade local: “Esta é uma forma de reconhecer publicamente o trabalho que tantas mulheres realizam de forma exemplar e muitas vezes de maneira silenciosa”, afirmou.

O evento será aberto à população e contará com a presença de autoridades, familiares e representantes de organizações sociais. Desta forma, Eliete Guilherme se junta à lista de mulheres inspiradoras que deixam uma marca positiva na história de Votuporanga.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/Deqmq7p7j49FUBG3NJpLPQ