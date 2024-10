FPF define potes e data do sorteio dos grupos do Paulistão 2025 

O CAV disputará a Série A2 que tem lançamento e conselho técnico agendados para o dia 11 de novembro, uma segunda-feira, às 11h, no Salão Nobre do Pacaembu.

Os clubes das quatro divisões do Campeonato Paulista já sabem as datas e locais dos conselhos técnicos das competições para 2025. A reunião dará detalhes do regulamento das competições e as datas base. As tabelas saem depois. Os times do Paulistão também conheceram a divisão dos potes para sorteio dos grupos da elite estadual na próxima temporada.

Os representantes das equipes da Série A1 se reunirão no dia 12 de novembro, uma terça-feira, no Pacaembu. A partir das 17h ocorrerá a reunião do conselho técnico e, às 19h30, está marcado o sorteio das chaves.

Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians, os quatro maiores campeões estaduais, estão no pote 1 e serão cabeças de chave. Velo Clube e Noroeste, que subiram da A2, estão no último pote.

Caso o sistema de disputa seja mantido no conselho técnico, os times do mesmo pote vão para grupos diferentes e as equipes jogarão com integrantes das outras chaves, totalizando 12 rodadas na primeira fase, com os dois melhores de cada grupo avançando para as quartas de final. Veja a divisão dos potes:

Pote 1: Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians

Pote 2: RB Bragantino , Novorizontino, Inter de Limeira e Ponte Preta

Pote 3: Portuguesa, Água Santa , São Bernardo e Mirassol

Pote 4: Botafogo-SP , Guarani , Velo Clube e Noroeste

Série A2

Os clubes se reunirão para lançamento e conselho técnico da competição no dia 11 de novembro, uma segunda-feira, às 11h, no Salão Nobre do Pacaembu.

Estão na Série A2: Capivariano, Ferroviária, Grêmio Prudente, Ituano, Juventus, Linense, Oeste, Portuguesa Santista, Primavera, Rio Claro, Santo André, São Bento, São José, Taubaté, Votuporanguense e XV de Piracicaba.

Série A3

Os clubes se reunirão para lançamento e conselho técnico da competição também no dia 11 de novembro, mas, às 15h30, novamente no Salão Nobre do Pacaembu.

Disputarão a Serie A3: Bandeirante, Catanduva, Comercial, Desportivo Brasil, Francana, Itapirense, Lemense, Marília, Monte Azul, RB Bragantino II, Rio Branco, Rio Preto, EC São Bernardo, Sertãozinho, União São João e União Suzano.

Série A4

O evento de lançamento da competição e conselho técnico também serão no Salão Nobre do Pacaembu no dia 13 de novembro, uma quarta-feira, às 11h.

Os times participantes são: Barretos, Colorado Caieiras, Jabaquara, Joseense, Matonense, Nacional, Osasco Audax, Paulista, Penapolense, Ska Brasil, São Caetano, Grêmio São-Carlense, União Barbarense, Taquaritinga, Vocem e XV de Jaú.

*Com informações do ge

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3