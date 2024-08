São Paulo se prepara para pegar o Nacional sem Ferreira 

Tricolor não terá um de seus principais jogadores, com uma lesão no tendão; equipe de Zubeldía precisa vencer na quinta-feira para avançar na Conmebol Libertadores.

O São Paulo deu sequência nesta terça-feira à preparação para o jogo contra o Nacional, do Uruguai, pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores. O técnico Luis Zubeldía comandou a segunda atividade da semana sem o atacante Ferreira, lesionado.

Ferreira foi diagnosticado com uma lesão no tendão do quadríceps da coxa esquerda, sofrida na derrota do São Paulo por 2 a 1 para o Palmeiras, no último domingo. O Tricolor não divulga prazo para retorno do atacante, mas, segundo apurado, ele não deve atuar por até dois meses.

Sem ele, Zubeldía comandou um trabalho de recuperação física para os jogadores que apresentaram mais desgaste no clássico contra o Palmeiras, domingo. Os demais fizeram uma atividade de campo reduzido.

Sem poder contar com Ferreira, Zubeldía deve manter o São Paulo no mesmo esquema tático que vinha utilizando, mas com Nestor ou Wellington Rato na ponta esquerda.

O Tricolor deve enfrentar o Nacional com: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla e Luciano; Lucas, Calleri e Nestor (Wellington Rato).

Outra possibilidade seria a entrada de Wellington Rato ou Erick. Os dois jogadores também são canhotos, mas costumam atuar pelo lado direito. Desta maneira, Lucas precisaria ser deslocado para a esquerda.

Na temporada passada, o São Paulo atuava com Wellington Rato pela direita e Lucas mais centralizado, sem Luciano, que virou reserva na campanha do título da Copa do Brasil.

O Tricolor entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Nacional, às 19h. Como o jogo de ida terminou empatado em 0 a 0, a equipe são-paulina precisa vencer os uruguaios, no Morumbis, para avançar às quartas de final da Libertadores.

*Com informações do ge