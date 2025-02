Caio Paulista “some” de testes de Abel e tem futuro indefinido no Palmeiras 

Lateral-esquerdo é o menos utilizado na função em 2025 e fica com situação ameaçada no clube.

No dia 29 de janeiro, o técnico Abel Ferreira afirmou em entrevista coletiva que o retorno de Piquerez ao time faria com que um dos laterais-esquerdos perdesse vaga no elenco para a sequência da temporada. Pouco mais de dez dias depois, a decisão parece praticamente tomada.

Isso porque Caio Paulista tem ficado cada vez mais “sumido” das escalações do treinador e começa a ter a situação ameaçada no Verdão.

Desde a declaração de Abel, Caio Paulista não teve um minuto sequer em campo. Nos últimos quatro jogos ele só foi relacionado no último domingo, diante do Água Santa. Vanderlan foi o titular, e Piquerez, preservado, não viajou.

Após oito jogos do Palmeiras em 2025, Caio Paulista só atuou duas vezes e é o lateral-esquerdo que tem menos partidas até aqui. Até Piquerez, que retornou de uma grave lesão no joelho e ficou seis meses fora, soma três jogos. Vanderlan lidera a estatística, com seis.

As últimas decisões de Abel Ferreira, portanto, sinalizam que o ex-São Paulo não terá vida fácil por uma vaga no time. Nos próximos dois jogos (Inter de Limeira e São Paulo), a expectativa é de que Piquerez seja titular.

Mesmo com essa situação, a reportagem do ge apurou que não há nenhuma oferta por Caio Paulista. O clube, porém, não se oporia a fazer uma negociação.

O lateral-esquerdo foi contratado pelo Palmeiras em dezembro de 2023 por 3,8 milhões de dólares (cerca de R$ 18,3 milhões), vencendo a concorrência do São Paulo, que havia oferecido R$ 1,5 milhão a menos ao Fluminense, que detinha os direitos do jogador.

Na época, o clube alviverde se interessou por Caio Paulista pela versatilidade tática. No entanto, o jogador não conseguiu ganhar a confiança da torcida em 2024, sua primeira temporada ao viver muitos altos e baixos. Com a lesão de Piquerez, ele alternou entre titular e reserva e terminou o ano com 39 partidas.

O seu contrato com o Palmeiras vai até o final de 2028. Ele também pode atuar como ponta, posição em que iniciou a carreira.

