Cachaça produzida por empreendedores capacitados pelo Sebrae-SP é eleita a melhor de SP

De Votuporanga ao topo do Estado, a Cachaça Taboado produzida pelo casal Charles e Luciane Tilhaque foi premiada em cerimônia na capital.

A Cachaça Taboado, fabricada em Votuporanga, alcançou o título de melhor cachaça envelhecida do Estado no Concurso Estadual de Qualidade da Cachaça Paulista, realizado no dia 3 de dezembro, na capital paulista. O alambique comandado pelo casal Charles e Luciane Tilhaque, empreendedores capacitados pelo Sebrae-SP, se destacou entre os 78 rótulos inscritos.

A competição, organizada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, avalia os melhores exemplares da bebida em três categorias, a branca, armazenada e envelhecida. A Cachaça Taboado venceu na última, que exige que pelo menos 50% do volume da bebida seja armazenado por mais de um ano em barris de madeira, como carvalho, bálsamo ou amburana.

O processo de avaliação foi conduzido por um júri de 20 especialistas e apreciadores voluntários, que analisaram as bebidas às cegas com base em 16 critérios, incluindo limpidez, aroma, corpo, retrogosto e agradabilidade. Para receber o selo ouro, classificação da Cachaça Taboado, a bebida precisava alcançar uma pontuação de 90 a 100.

A virada de chave

Charles Tilhaque conta que a ideia de produzir cachaça surgiu após uma consultoria do Sebrae-SP. Inicialmente, o foco seria a produção de açúcar mascavo, mas a orientação recebida no programa Empretec mudou os rumos do projeto. “Foi a virada de chave para a nossa visão de negócio”, disse.

Luciane destacou o papel das consultorias e treinamentos do Sebrae na consolidação da marca. “Participamos de programas como o Sebraetec e Gestão Total, que foram fundamentais para tirar o projeto do papel e nos guiar em cada etapa”, relatou.

Loja do Futuro

Outro projeto importante na construção da empresa foi o Programa Loja do Futuro do Sebrae-SP, Fecomercio e Sindicato do Comércio de Votuporanga, que visa auxiliar os pequenos empresários do varejo a se adaptarem às novas tecnologias e tenências do mercado, que transforma suas lojas em espaços mais modernos, eficientes e atrativos para os clientes.

O programa oferece diversos benefícios aos participantes, como acesso a informações e conhecimentos com materiais didáticos, palestras, workshops e consultorias sobre as principais tendências do varejo. Dentro do projeto, os gestores da Cachaça Taboado formularam e trabalharam toda a sua identidade, o branding, projeção de marca e modernização da imagem.

Com apenas três anos de existência, o alambique da Cachaça Taboado já almeja novos mercados. O casal trabalha em um projeto de exportação, mais uma vez com o apoio do Sebrae. “Estamos nos preparando para levar nossa cachaça ao exterior e temos certeza de que o Sebrae estará ao nosso lado nessa etapa tão importante”, completou Charles.

