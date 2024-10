CAV x Monte Azul: Ingressos para final da Copa Paulista já estão à venda 

Duelo ocorre neste sábado (12), às 15h, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol/SP. O ingresso custa R$ 50 (inteira) e R$ 25,00 (meia-entrada) e pode ser adquirido no site https://www.totalticket.com.br/evento/23933

O Clube Atlético Votuporanguense informou na tarde desta terça-feira (8.out) como será a venda de ingressos para a torcida visitante para a partida entre Monte Azul x CAV, válida pelo jogo de volta da Final da Copa Paulista Sicredi 2024, que ocorre no próximo sábado (12), às 15h, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol/SP.

Essa é a segunda vez que o Pantera Alvinegro decide a Copa Paulista fora da Toca. Em 2018, o CAV foi campeão do torneio jogando contra a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara/SP.

Em 2024, o Monte Azul teve o estádio Otacília Patrício Arroyo vetado pela FPF (Federação Paulista de Futebol), por conta das péssimas condições do gramado, já na semifinal. Na ocasião, o Azulão precisou mandar a partida de volta contra o União São João na Arena da Fonte Luminosa.

Apesar de o Monte Azul ser o mandante do jogo decisivo, a mudança favoreceu o torcedor do Pantera Alvinegro, já que Mirassol está apenas 70 km de distância de Votuporanga. De Monte Azul Paulista, a distância é de 110 km.

Os ingressos para a finalíssima começaram a ser vendidos nesta terça-feira, no site https://www.totalticket.com.br/evento/23933 O CAV salientou que o responsável pelas vendas e o valor dos ingressos é a equipe do Monte Azul.

O torcedor interessado deverá realizar a compra no setor destinado à torcida do Votuporanguense (Arquibancada S4 Amarela). O valor do ingresso será de R$ 50 (inteira) e R$ 25,00 (meia-entrada). A comprovação da meia-entrada será pedida na entrada do estádio. Tem direito a meia entrada: estudantes, professores e aposentados.

Ainda segundo apurado, a bilheteria será aberta às 13h, duas horas antes do início da partida. A entrada da torcida do Pantera Alvinegra será feita pelo Portão 4. A torcida deverá se concentrar na Rua São Vicente de Paula.

A Polícia Militar estará mobilizada para reforçar a segurança do acesso da torcida visitante.

Último capítulo de um jogo de ‘180 minutos’

No primeiro confronto, no último sábado (5), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, diante de 3.039 pagantes, o Pantera Alvinegro venceu por 1 a 0, com gol de Wendel Júnior em cobrança de penalidade, aos 37 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o CAV pode empatar o jogo da volta para ficar com o título. Em caso de vitória do Azulão por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O campeão da Copa Paulista ficará com a vaga na Série D, já que ambos escolheram a quarta divisão nacional. Quem perder, disputará a Copa do Brasil em 2025.

