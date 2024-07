Falece Iracema Pasini Brandão, aos 95 anos 

Iracema Pasini Brandão, de 95 anos, faleceu por volta das 15h deste domingo (21.jul), na Clínica Estar Bem, de causas naturais, viúva de Marcelino Brandão, jornalista, redator responsável do jornal Oeste Paulista, deixou como filho Mauricio Pazini Brandão, Oficial da Aeronáutica e Professor do ITA, 3 netos, André Luiz da Costa Brandão, Oficial do Exército, Ludmila Lourenço Brandão Pimentel, dentista, e Lucas Lourenço Brandão, administrador, 8 bisnetos; o filho Marcelino Brandão Filho (in memoriam), Oficial do Exército, e à neta Patrícia da Costa Brandão (in memoriam); além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Iracema dedicava-se ao lar e a grupos beneméritos, junto ao Lions Clube, asilos de idosos e casas espíritas.

Seu corpo é velado no Velório Municipal “Aldo Zara” e o sepultamento ocorre às 17h, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.