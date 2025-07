Bon Odori movimenta programação dos 88 anos de Votuporanga neste sábado

Festa tradicional da cultura japonesa será realizada no CSU a partir das 20h com apresentações, comidas típicas e danças em homenagem aos antepassados.

Neste sábado (26.jul), será realizado o 52º Bon Odori de Votuporanga, tradicional festa da cultura japonesa em homenagem aos antepassados. A celebração será realizada no Centro Social Urbano (CSU), a partir das 20h, e integra a programação comemorativa pelos 88 anos do município, celebrado no dia 8 de agosto. O evento conta com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio das Secretarias de Cultura e Turismo e Secretaria de Governo.

Realizado pela Associação Nipo Cultural e Esportiva de Votuporanga (Ancevo), o encontro é aberto ao público e convida toda a população para prestigiar uma das manifestações culturais mais significativas da tradição japonesa. O Bon Odori é uma celebração ligada ao Festival Obon, comemorado em várias partes do mundo, simbolizando o retorno dos espíritos dos antepassados para visitar seus entes queridos.

A festividade será marcada por danças circulares chamadas Bon Odori, realizadas ao redor da torre central (yagura), ao som de músicas tradicionais e tambores japoneses (taikos). Muitas pessoas vestem o yukata, um quimono leve de verão, e participam das danças em um ambiente alegre e comunitário.

Além das danças, o público poderá aproveitar uma variedade de pratos típicos da culinária japonesa, como sushi, bentô e mandiu, além de pastéis, doces e outras guloseimas. Em Votuporanga, o Bon Odori também é um momento de reencontro entre famílias e de gratidão pelas colheitas do ano.

“O Bon Odori é uma celebração que honra a ancestralidade e aproxima as pessoas por meio da arte, da música e da gastronomia. É uma alegria integrar essa tradição tão rica ao calendário de aniversário da nossa cidade, fortalecendo o respeito à diversidade cultural e promovendo o sentimento de pertencimento”, destaca a secretaria de Cultura e Turismo, Janaina Silva.

A Ancevo reforça o convite a toda a população: “Será uma alegria receber a todos para festejar, apreciar as comidas típicas japonesas e entrar na roda para dançar. Venham participar e se divertir”.