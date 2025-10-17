Bombeiros localizam corpo de pescador que desapareceu após barco afundar no Rio Tiete

A equipe segue as buscas por outro pescador que está incomunicável. Os dois saíram de barco na manhã de quinta-feira (16) em Buritama/SP.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros localizou nesta sexta-feira (17.out) o corpo de um pescador que desapareceu após o barco em que ele estava afundar no Rio Tietê em Buritama/SP.

Os agentes seguem as buscas por outro pescador que está incomunicável. Segundo os bombeiros, os dois saíram de barco na manhã de quinta-feira (16).

O corpo de Geraldo Teodoro, de 56 anos, morador em Araçatuba/SP, foi encontrado na tarde de sexta-feira. A embarcação também foi localizada submersa.

O nome do pescador que está desaparecido não foi divulgado pela corporação. Conforme apurado pela TV TEM, a previsão é de que as buscas sejam retomadas neste sábado (18).

*Com informações do g1