Bombeiros localizam corpo de jovem desaparecido em Mira Estrela 

Pablo Souza Martins Arruda, de 23 anos, morador de Fernandópolis/SP, havia desaparecido no domingo (1º) após entrar em área de maior profundidade da prainha.

O corpo de Pablo Souza Martins Arruda, de 23 anos, foi localizado na manhã desta segunda-feira (2.mar), após o reinício das buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros, em Mira Estrela/SP.

A confirmação foi feita pela corporação de Fernandópolis/SP, responsável pelas operações desde o registro da ocorrência, na praia do município de Mira Estrela. Após o resgate, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais e, posteriormente, será liberado aos familiares para velório e sepultamento.

Segundo informações apuradas, Pablo estava no local acompanhado de amigos quando entrou em uma área de maior profundidade e acabou submergindo. Testemunhas tentaram realizar o resgate, inclusive com o auxílio de um jet ski, mas não conseguiram alcançá-lo a tempo.

Ainda no domingo (1º), dois mergulhadores do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas subaquáticas. Os trabalhos, porém, foram suspensos ao anoitecer por questões de segurança e em conformidade com os protocolos operacionais da corporação.

Com o amanhecer desta segunda-feira, as equipes retornaram ao local e conseguiram localizar o corpo da vítima.