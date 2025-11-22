Boi na pista causa acidente na Rodovia Euclides da Cunha 

Atropelamento foi registrado no trecho de Tanabi/SP. Garrote não resistiu e morreu no local.

Mais um acidente envolvendo animais na pista foi registrado na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320). Desta vez, um veículo atingiu um garrote na noite desta quarta-feira (19.nov), no trecho próximo ao Distrito Industrial de Tanabi/SP.

De acordo com o apurado, o impacto foi forte que o veículo ficou bastante danificado, mobilizando equipes de socorro e forças policiais. O motorista foi socorrido com escoriações e levado à Santa Casa de Tanabi, onde recebeu atendimento médico. O garrote morreu no local do acidente.

A Polícia Rodoviária esteve no trecho da rodovia para registrar a ocorrência, sinalizar o local e organizar o fluxo de veículos durante o atendimento.

As investigações irão apurar as circunstâncias do acidente e identificar o responsável pelo animal que estava solto na pista. A situação, que vem se tornando corriqueira, representa um risco frequente para motoristas que trafegam pela região noroeste do Estado de São Paulo.

*Com informações do Tanabi Notícias