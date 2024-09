Baixa umidade e pets: como tempo seco afeta saúde de cães e gatos

Gatos persas e cães como shih tzu, buldogue francês e pug, conhecidos pelo formato achatado do rosto e focinhos curtos, podem desenvolver problemas respiratórios durante os dias mais secos.

Diante de temperaturas altas e recorde de umidade baixa por todo o estado, ter que lidar com o tempo seco e a saúde tem sido um desafio para os humanos. Raças da “cara achatada” e do focinho pequeno, têm mais problemas de saúde nestas condições.

A nova onda de calor elevou as temperaturas no interior de SP, além de fazer com que a Defesa Civil emitisse alerta para risco de incêndios e índices baixíssimos de umidade do ar. Além disso, as queimadas aumentaram a presença de fumaça na atmosfera, o que pode prejudicar a saúde da população e a dos animais.

O tempo seco pode prejudicar a saúde dos cães e a dos gatos, uma vez que pode ocorrer desidratação, irritação em mucosas sensíveis, como do olho, e ainda acarretar problemas de pele.

Entre os animais que precisam de cuidado redobrado nesta época climática, estão os filhotes, de qualquer raça, e os pets de raças braquicefálicas como os gatos persas e cães como shih tzu, buldogue francês e pug, que possuem a “cara achatada” e focinhos pequenos em relação ao tamanho do crânio.

Filhotes ainda não possuem o controle regulatório do organismo totalmente desenvolvido, tendo que receber atenção redobrada em épocas secas do ano, assim como as raças braquicefálicas, que em sua maioria, possuem dificuldade respiratória”, explica.

A especialista também acrescenta que a seca pode causar problemas alérgicos nos pets, tanto alergias respiratórias, como dermatológicas, além disso, conjuntivites e infecções secundárias por coceiras alérgicas são comuns nessa época de baixa umidade.

Estes problemas podem ser evitados com cuidados simples no dia-a-dia, destaca a veterinária. Se os tutores estiverem atentos aos sintomas e ajudarem o pet a passar pelo período de seca, estarão evitando que ocorram problemas mais graves, como o desenvolvimento de doenças crônicas.

Raças braquicefálicas

Devido a baixa umidade, tutoras de pets de raças braquicefálicas buscam aliviar a sensação quente com banhos de piscina, picolés de frutas, umidificadores e até molhando as patinhas.

ais dicas para aliviar ‘calorão’

O bem estar do animal precisa ser tratado como um conjunto de atitudes. (Veja as dicas abaixo)

Constante troca de água; Preferência por bebedouros que conservem a temperatura da água, que deve ser posicionada em lugares frescos e sombreados; Ter um lugar para que o pet possa se proteger do sol; Utilização de umidificador em ambientes.

Estes fatores, segundo Isis, podem contribuir para a melhora da qualidade do ar e dos banhos dos nossos amiguinhos de quatro patas, uma vez que se sentirão frescos e terão qualidade respiratória. (G1)