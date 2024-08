Av. Emílio Arroyo Hernandes: revitalização segue com novas frentes de trabalho e interdições 

Até o momento, quase R$ 15 milhões foram investidos; interdições estão previstas para seguir por mais 30 dias.

A obra de revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes segue em ritmo acelerado e, devido ao avanço dos trabalhos, novos trechos começaram a ser interditados, temporariamente, desde a última sexta-feira (23.ago). As obras seguem por toda extensão da Avenida, envolvendo os dois lados da via, iniciando pelo cruzamento com a Av. Nasser Marão, finalizando nas proximidades com a Rua Holanda. As interdições estão previstas para seguir por mais 30 dias, em diversos trechos, inclusive aos finais de semana.

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação informa que essas interdições são necessárias, por questões de segurança, para o movimento de máquinas e execução de serviços de instalação da fiação de telecomunicação subterrânea, galerias pluviais, ligações de água, recapeamento e demais serviços de revitalização da avenida que já vem sendo realizados, como a troca do calçamento e mobiliários urbanos, por exemplo.

“São quatro frentes de trabalho simultâneas, por isso, pedimos, mais uma vez, a compreensão de toda população. O projeto desta obra é para proporcionar segurança, conforto, mobilidade e acessibilidade a todos, pedestres e motoristas”, explicou a secretária de Planejamento Urbano e Habitação, Tássia Coleta.

Até o momento, mais de R$ 14,8 milhões foram investidos com recursos do Município, da Saev e também com emendas dos deputados Carlão Pignatari, Geninho Zuliani, Fausto Pinato e da senadora Mara Gabrilli.

↘️Receba gratuitamente o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3