Atletismo: Votuporanguenses brilham na 1ª Corrida ZRun Night Run em Fernandópolis 

O destaque de Votuporanga ficou para Karina Franzin que venceu no geral feminino.
A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou à cidade das brisas suaves em alto nível ao participar da 1ª Corrida ZRun Night Run, em Fernandópolis/SP, no último sábado (4.abr). A prova de 5 km reuniu cerca de 800 atletas.
Confira abaixo os resultados votuporanguenses na corrida:
- Karina Franzin – 1ª colocação geral feminino
- Francielle Neves – 3ª colocação no geral feminino
Classificação por categoria
- Monaiza Trindade – 3ª colocação na categoria 30/34 anos
- Luana Teixeira – 8ª colocação na categoria 25/29 anos
- Andrea Boaventura – 8ª colocação na categoria 35/39 anos
- Eliete Guilherme – 1ª colocação na categoria 60/64 anos
- Carla Rodrigues – 4ª colocação na categoria 19/24 anos
- Amanda Salmim – 8ª colocação na categoria 40/44 anos
- Mara Costa – 2ª colocação na categoria 50/54 anos
- Karen Mazi Costa – 5ª colocação na categoria 19/24 anos
- Vanessa Trindade – 9ª colocação na categoria 40/44 anos
- Julia Nunes – 6ª colocação na categoria 25/29 anos
- Ana Lara Ribeiro – 7ª colocação na categoria 25/29 anos
- Joyce Adeline da Silva – 18ª colocação na categoria 35/39 anos
- Miria Garcia – 8ª colocação na categoria 25/29 anos
- Luciana Cruz Oliveira – 22ª colocação na categoria 40/44 anos
- Letícia Santos – 21ª colocação na categoria 35/39 anos
- Lana Padilha – 17ª colocação na categoria 25/29 anos
- Patrícia Coutinho – 32ª colocação na categoria 40/44 anos
- Carla Avanço – 21ª colocação na categoria 25/29 anos
- Mirian Borges – 42ª colocação na categoria 30/34 anos
- Ana Paula Lourenço – 43ª colocação na categoria 35/39 anos
- Michelly Oliveira Barbosa – 48ª colocação na categoria 30/34 anos
- Flavia Morais – 46ª colocação na categoria 35/39 anos
- Eliene Gomes – 9ª colocação na categoria 50/54 anos
- Luzia Aguiar – 3ª colocação na categoria 65+
- Patrícia Alves – 53ª colocação na categoria 30/34 anos
- Luana Alves de Melo – 55ª colocação na categoria 30/34 anos
- Daniele Zarpelão – 56ª colocação na categoria 30/34 anos
- Daniela Vieira – 57ª colocação na categoria 30/34 anos
- Amanda Sena – 64ª colocação na categoria 30/34 anos
- Anelise Preter – 65ª colocação na categoria 30/34 anos
- Amanda Costa – 41ª colocação na categoria 25/29 anos
- Gabriela Souza – 45ª colocação na categoria 25/29 anos
- Thaisa Vitorino – 68ª colocação na categoria 30/34 anos
- Lorenna Minhoto – 49ª colocação na categoria 25/29 anos
- Leticia Barros – 72ª colocação na categoria 30/34 anos
- Daiane Filigueira – 73ª colocação na categoria 30/34 anos
Classificação Masculina
- Fernando Ricardo Prado – 3ª colocação geral
- Marcelo Aparecido de França – 4ª colocação geral
Classificação por categoria
- Cleimar Braz Machado – 1ª colocação na categoria 40/44 anos
- Arthur Salmin – 2ª colocação na categoria 15/18 anos
- Robson Jesus da Trindade – 3ª colocação na categoria 45/49 anos
- Geovani Ferreira – 9ª colocação na categoria 35/39 anos
- Jair Neres – 3ª colocação na categoria 50/54 anos
- Osmani Borba – 2ª colocação na categoria 60/64 anos
- Leandro Caetano – 6ª colocação na categoria 45/49 anos
- Alexandre Fávaro – 10ª colocação na categoria 30/34 anos
- João Boccato – 7ª colocação na categoria 45/49 anos
- Wagner Izzo – 12ª colocação na categoria 35/39 anos
- Murilo Alves Borges – 16ª colocação na categoria 30/34 anos
- Vitor Toschi – 17ª colocação na categoria 25/29 anos
- Rogério Darri – 12ª colocação na categoria 45/49 anos
- Leandro Borges – 26ª colocação na categoria 25/29 anos
- Paulo Henrique Martins de Andrade – 24ª colocação na categoria 19/24 anos
- Jhonatan Teixeira Rocha – 27ª colocação na categoria 30/34 anos
- José Carlos Cabral Rodrigues – 4ª colocação na categoria 60/64 anos
- Edson Alexandre da Silva – 25ª colocação na categoria 35/39 anos
- Jorge Luiz Araújo de Oliveira – 36ª colocação na categoria 30/34 anos
- Gabriel Honorato de Souza – 31ª colocação na categoria 19/24 anos
- Erivelto Avanço – 20ª colocação na categoria 45/49 anos
- Geraldo Borges – 8ª colocação na categoria 60/64 anos
- Lucas Souza – 40ª colocação na categoria 19/24 anos
- Jorge Gomes da Silva – 5ª colocação na categoria 65/69 anos
- Wagner Rodrigues do Nascimento – 27ª colocação na categoria 40/44 anos
- Renan da Silva Horácio – 64ª colocação na categoria 30/34 anos
- Adriano Boaventura – 32ª colocação na categoria 40/44 anos
Próximos compromissos
A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) já tem novos desafios na agenda. Confira abaixo:
- Dia 12 de abril – em São José do Rio Preto/SP
- Dia 26 de abril – Corrida Santo Atanásio em Macaubal/SP
- Dia 2 de maio – em Tanabi/SP
- Dia 7 de maio – em Valentim Gentil/SP