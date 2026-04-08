Atletismo: Votuporanguenses brilham na 1ª Corrida ZRun Night Run em Fernandópolis 

Votuporanguenses brilham na 1ª Corrida ZRun Night Run – Foto: Reprodução

O destaque de Votuporanga ficou para Karina Franzin que venceu no geral feminino.

A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou à cidade das brisas suaves em alto nível ao participar da 1ª Corrida ZRun Night Run, em Fernandópolis/SP, no último sábado (4.abr). A prova de 5 km reuniu cerca de 800 atletas.

Confira abaixo os resultados votuporanguenses na corrida: 

  • Karina Franzin – 1ª colocação geral feminino
  • Francielle Neves – 3ª colocação no geral feminino 

Classificação por categoria 

  • Monaiza Trindade – 3ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Luana Teixeira – 8ª colocação na categoria 25/29 anos
  • Andrea Boaventura – 8ª colocação na categoria 35/39 anos
  • Eliete Guilherme – 1ª colocação na categoria 60/64 anos
  • Carla Rodrigues – 4ª colocação na categoria 19/24 anos
  • Amanda Salmim – 8ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Mara Costa – 2ª colocação na categoria 50/54 anos
  • Karen Mazi Costa – 5ª colocação na categoria 19/24 anos
  • Vanessa Trindade – 9ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Julia Nunes – 6ª colocação na categoria 25/29 anos
  • Ana Lara Ribeiro – 7ª colocação na categoria 25/29 anos
  • Joyce Adeline da Silva – 18ª colocação na categoria 35/39 anos
  • Miria Garcia – 8ª colocação na categoria 25/29 anos
  • Luciana Cruz Oliveira – 22ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Letícia Santos – 21ª colocação na categoria 35/39 anos
  • Lana Padilha – 17ª colocação na categoria 25/29 anos
  • Patrícia Coutinho – 32ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Carla Avanço – 21ª colocação na categoria 25/29 anos
  • Mirian Borges – 42ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Ana Paula Lourenço – 43ª colocação na categoria 35/39 anos
  • Michelly Oliveira Barbosa – 48ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Flavia Morais – 46ª colocação na categoria 35/39 anos
  • Eliene Gomes – 9ª colocação na categoria 50/54 anos
  • Luzia Aguiar – 3ª colocação na categoria 65+
  • Patrícia Alves – 53ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Luana Alves de Melo – 55ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Daniele Zarpelão – 56ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Daniela Vieira – 57ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Amanda Sena – 64ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Anelise Preter – 65ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Amanda Costa – 41ª colocação na categoria 25/29 anos
  • Gabriela Souza – 45ª colocação na categoria 25/29 anos
  • Thaisa Vitorino – 68ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Lorenna Minhoto – 49ª colocação na categoria 25/29 anos
  • Leticia Barros – 72ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Daiane Filigueira – 73ª colocação na categoria 30/34 anos 

Classificação Masculina

  • Fernando Ricardo Prado – 3ª colocação geral
  • Marcelo Aparecido de França – 4ª colocação geral 

Classificação por categoria

  • Cleimar Braz Machado – 1ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Arthur Salmin – 2ª colocação na categoria 15/18 anos
  • Robson Jesus da Trindade – 3ª colocação na categoria 45/49 anos
  • Geovani Ferreira – 9ª colocação na categoria 35/39 anos
  • Jair Neres – 3ª colocação na categoria 50/54 anos
  • Osmani Borba – 2ª colocação na categoria 60/64 anos
  • Leandro Caetano – 6ª colocação na categoria 45/49 anos
  • Alexandre Fávaro – 10ª colocação na categoria 30/34 anos
  • João Boccato – 7ª colocação na categoria 45/49 anos
  • Wagner Izzo – 12ª colocação na categoria 35/39 anos
  • Murilo Alves Borges – 16ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Vitor Toschi – 17ª colocação na categoria 25/29 anos
  • Rogério Darri – 12ª colocação na categoria 45/49 anos
  • Leandro Borges – 26ª colocação na categoria 25/29 anos
  • Paulo Henrique Martins de Andrade – 24ª colocação na categoria 19/24 anos
  • Jhonatan Teixeira Rocha – 27ª colocação na categoria 30/34 anos
  • José Carlos Cabral Rodrigues – 4ª colocação na categoria 60/64 anos
  • Edson Alexandre da Silva – 25ª colocação na categoria 35/39 anos
  • Jorge Luiz Araújo de Oliveira – 36ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Gabriel Honorato de Souza – 31ª colocação na categoria 19/24 anos
  • Erivelto Avanço – 20ª colocação na categoria 45/49 anos
  • Geraldo Borges – 8ª colocação na categoria 60/64 anos
  • Lucas Souza – 40ª colocação na categoria 19/24 anos
  • Jorge Gomes da Silva – 5ª colocação na categoria 65/69 anos
  • Wagner Rodrigues do Nascimento – 27ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Renan da Silva Horácio – 64ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Adriano Boaventura – 32ª colocação na categoria 40/44 anos 

Próximos compromissos 

A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) já tem novos desafios na agenda. Confira abaixo:

  • Dia 12 de abril – em São José do Rio Preto/SP
  • Dia 26 de abril – Corrida Santo Atanásio em Macaubal/SP
  • Dia 2 de maio – em Tanabi/SP
  • Dia 7 de maio – em Valentim Gentil/SP 

