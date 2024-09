Homem encontra irmão morto com marca de tiro na cabeça dentro de casa em Buritama 

Crime foi descoberto pela polícia no domingo (15). Corpo de Silvio Cesar Morcelli foi encontrado pelo irmão dele.

Um homem, de 56 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça no chão da cozinha da casa dele, localizada no bairro Rangel, em Buritama/SP. O crime foi descoberto pela polícia no domingo (15.set).

Segundo o boletim de ocorrência, o corpo de Silvio Cesar Morcelli foi encontrado pelo irmão dele. Em depoimento, ele disse à polícia que não fazia contato com ele desde sexta-feira (13) e, por isso, foi até a casa para procurá-lo.

A arma usada no crime não foi localizada pela polícia. A casa onde a vítima morava não tinha sinais de arrombamento. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

O suspeito do crime não foi identificado até a última atualização desta reportagem. A ocorrência foi registrada como homicídio com recurso que dificultou a defesa da vítima. A Polícia Civil vai investigar o caso.

