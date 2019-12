Assinado convenio para melhorias no Parque da Cultura

Foram liberados R$ 395.930,91 de recursos oriundos do Programa Município de Interesse Turístico (MIT).

O Prefeito João Dado esteve em São Paulo na última quarta-feira (18/12) para assinar convênios para melhorias no Parque da Cultura. As assinaturas para a Reforma do Centro de Cultura e Turismo, adequações do Parque da Cultura e 2ª etapa da execução do Palco Externo do local foram realizadas durante o 2º Seminário de Gestão Pública do Governo do Estado de São Paulo. Os valores de repasse autorizados, R$ 395.930,91, são oriundos do Programa Município de Interesse Turístico (MIT). Em contrapartida, o Município investirá R$ 32.527,08.

De acordo com os projetos, a Reforma do Centro de Cultura e Turismo e adequações do Parque da Cultura contemplarão reforma dos banheiros e do prédio, incluindo a cobertura. O valor total previsto para a obra será R$ 215.500,85. “O prédio foi inaugurado no final de 2016, já estamos caminhando para 2020 e algumas adequações se fazem necessárias”, explicou o Prefeito João Dado.

Já a 2ª etapa da execução do palco externo do Parque da Cultura contemplará a construção de camarins e pavimentação externa. No total, estão previstos R$ 212.957,14 para a obra. “Inauguramos a cobertura do palco durante o FLIV, em outubro, e agora vamos construir o camarim, e também equipar o espaço de estruturas elétricas e hidráulicas. Com isso, vamos deixar de contratar gerador de energia e diversas estruturas necessárias para sediar eventos como o FLIV, por exemplo. Além de economizar recursos públicos, iremos oferecer condições melhores para os nossos eventos”, reforçou o Prefeito.

Os convênios assinados contam com recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADETUR), da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, e a conquista contou com apoio do Deputado Estadual e Líder do Governo João Doria na Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari. “Agradecemos mais uma vez o apoio do Deputado Carlão. Estamos transformando o Parque da Cultura em um complexo para sediar todo tipo de evento. Com essas duas obras, vamos completando um ciclo de infraestrutura que vai permitir cada vez mais que Votuporanga atraia turistas em seus eventos de lazer, cultura e esporte”, finalizou Dado.