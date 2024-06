Arquitetura da Unifev apresenta projetos do “Arquitetura & Urbanismo na Escola”

Objetivo foi aproximar a comunidade escolar do curso e desenvolver atividades com alunos do Ensino Médio da Escola Estadual “Prof.ª Enny Tereza Longo Fracaro”.

O curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifev promoveu na noite de quinta-feira (13.jun) o encerramento do projeto “Arquitetura & Urbanismo na Escola”, com um evento especial na Cidade Universitária.

Com o intuito de conectar a comunidade escolar com a área de arquitetura e urbanismo, a iniciativa realizou atividades com alunos do Ensino Médio da Escola Estadual “Prof.ª Enny Tereza Longo Fracaro”, por meio de workshops e palestras realizadas na Unifev, para debater assuntos como a cidade que almejamos, a relação entre a arquitetura e o meio ambiente, além de um estudo sobre o que seria a sala de aula ideal, com elementos que podem impactar positivamente no processo de aprendizagem.