Arena Plínio Marin realiza obras de restauração do gramado 

O processo de preparação de um dos melhores gramados do interior paulista, como é reconhecido, deve durar 30 dias. O CAV que começa à pré-temporada nesta quarta-feira (12) treinará em outros espaços.

Jorge Honorio

A Arena Plínio Marin, casa do Clube Atlético Votuporanguense, ou simplesmente a Toca da Pantera Alvinegra, realiza obras de restauração do gramado, um dos melhores do interior do Estado de São Paulo.

A empresa contratada pela Prefeitura de Votuporanga por meio de pregão eletrônico, por R$ 34.866,00, é responsável pela recuperação total do gramado, incluindo o processo de descompactação, revitalização, manutenção e conservação do palco, onde o Clube Atlético Votuporanguense disputará a Série A2 de 2026.

Ao Diário, o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, detalhou a contratação e a importância do serviço: “Esse é um processo de recuperação do gramado que chama a atenção, tem toda uma série de cuidados, o pessoal faz a descompactação, tira todos os tipos de planta que acabam nascendo ali, mas não deveria estar no gramado. Além de cobrir possíveis falhas da grama, tapando os buracos que possivelmente tenha ou possam surgir durante o todo o processo. Então, leva aproximadamente 30 dias, exige cuidado e atenção, tudo para que possamos ter um gramado apto a receber partidas em alto nível.”

O secretário comentou o custo aplicado e ressaltou que atualmente o trabalho de conservação é internalizado pela própria Prefeitura: “No passado havia um contrato permanente, de valor considerável, hoje não. Então, contratamos esse serviço especializado inicialmente e depois a própria Prefeitura assume essa manutenção, naturalmente gerando economia aos cofres públicos e ao mesmo tempo com um gramado em alto nível.”

O principal interessado no gramado é a Pantera Alvinegra, que já construiu a logística para esse período fora da Toca.

Ao Diário, o gerente de futebol do CAV, Rogério Fernandes, explicou: “Estamos iniciando a preparação nesta semana com a apresentação do elenco, mas não vai faltar gramado para o Votuporanguense treinar, nós temos parceiros importantes que vão nos prestigiar nesse momento. Podemos treinar no gramado da Unifev, no campo da Ferroviária [Complexo Esportivo Faies Habimorad], ou até mesmo fora da cidade, como já treinamos em Sebastianópolis do Sul, em outras oportunidades e deu tudo certo. O importante é o gramado estar recuperado e pronto para o momento das competições.”

Apresentação do elenco

A pré-temporada da Pantera Alvinegra começa nesta quarta-feira (12), a partir das 14h, na Arena Plínio Marin, com apresentação dos 22 atletas já anunciados pela diretoria, além da comissão técnica liderada pelo novo comandante, Paulo Roberto Santos – “Rei do Acesso”.

Confira abaixo a relação de anunciados para a disputa do Paulistão A2 2026:

Goleiros: Gabriel Félix, Pablo Caíque e Felipão;

Zagueiros: Amorim, Matheusão, PV e Miranda;

Laterais: Vinicius Baracioli (lateral-direito), Paulo Victor (lateral-esquerdo) e Kauã Santos (lateral-esquerdo);

Meio-campistas: Alison Silva, Fernandinho, Luiz Thiago, Rodolfo, Benedetti, Feitosa e Daniel;

Atacantes: Orlando Júnior, Caio Mancha, Anderson Feijão, Marcos Nunes e Minho.

O CAV terminou a A2 deste ano na 13ª colocação, com 17 pontos, e ficou de fora da Copa Paulista, torneio que compõe o calendário no segundo semestre.