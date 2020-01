Apostador de Dirce Reis ganha R$ 1,4 milhão na Lotofácil

Apostador da cidade com 1.786 habitantes é o novo milionário da região.

Um apostador de Dirce Reis (a 88,9 km de Votuporanga) é o novo milionário da região. Ele ganhou mais de um milhão de reais nesta sexta-feira, dia 3, no concurso 1.911 da Lotofácil. O sortudo da cidade com menos de dois mil habitantes dividirá o prêmio com um ganhador da capital paulista.

Ao todo, o apostador de Dirce Reis ganhou R$ 1.463.182,41. Ele acertou os 15 números do sorteio realizado na noite desta sexta-feira, dia 3, no Espaço Loteria Caixa, em São Paulo. O outro ganhador da capital também ganhará R$ 1.463.182,41.

Essa não é a primeira vez que um apostador da região ganha na Lotofácil. Em dezembro do ano passado, um apostador aqui de Votuporanga ganhou R$ 1,4 milhão no sorteio da Lotofácil. Em novembro, também em Votuporanga outro apostador ganhou R$ 354 mil ao acertar os 15 números.

Nesta sexta-feira, dia 3, os números sorteados na Lotofácil foram 01, 02, 04, 05, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 24 e 25.