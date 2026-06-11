Ancelotti indica Danilo e Alex Sandro nas laterais para estreia na Copa 

Técnico mescla titulares e reservas em atividade, mas dá pistas de time contra Marrocos.
A três dias da estreia na Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti começa a esboçar a escalação da seleção brasileira para enfrentar Marrocos.
Em treino realizado na manhã desta quarta-feira, o treinador mesclou titulares e reservas em boa parte da atividade, mas deu indícios do Brasil que entrará em campo no sábado, às 19h (de Brasília).
Em alguns momentos, Ancelotti armou a linha defensiva com Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alex Sandro, indicando que os laterais do Flamengo iniciarão a partida.
As laterais eram posições com dúvidas, com Ibañez e Douglas Santos também brigando por vaga.
Mais à frente, a tendência é que o Brasil tenha Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha. Porém, nesta quarta, Luiz Henrique e outros atletas foram testados no setor.
Ainda restam mais dois treinamentos antes da partida contra Marrocos, quando Ancelotti deve confirmar a equipe. A provável formação do Brasil para a estreia na Copa é: Alisson, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.
No treino desta quarta-feira, ainda houve trote a Ancelotti, aniversariante do dia, completando 67 anos, e a visita do cineasta americano Spike Lee.
Ancelotti comanda a seleção brasileira desde maio de 2025, com 12 partidas desde então, sendo sete vitórias, entre as Eliminatórias da Copa e amistosos preparatórios para o Mundial.
O Brasil está no Grupo C da Copa, que também tem Escócia e Haiti.