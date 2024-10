AME Votuporanga e Santa Casa participam da Semana Nacional de Trânsito

As atividades incluíram a distribuição de panfletos, lápis, bottons e conversas orientativas com os presentes.

Entre os dias 18 e 25 de setembro, foi realizada a Semana Nacional de Trânsito, uma campanha prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que tem como objetivo reforçar ações educativas e de conscientização promovidas pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

O AME Votuporanga e a Santa Casa se uniram ao DETRAN, à Secretaria de Trânsito e à Polícia Militar do Estado de São Paulo para conscientizar motoristas e pedestres sobre a segurança na travessia da lombofaixa que conecta as duas instituições.

“Nós estamos colocando em prática a campanha educativa nacional de prevenção de acidentes de trânsito. A lombofaixa que liga a Santa Casa ao AME possui um grande fluxo de pedestres e pacientes, além de veículos, o que nos levou a reforçar a atenção para a segurança dos usuários de ambos os locais”, explicou Anderson Evilard, Chefe de Divisão de Mobilidade da Secretaria de Trânsito de Votuporanga.

As atividades incluíram a distribuição de panfletos, lápis, bottons e conversas orientativas com os presentes. “Há um mês, o AME promoveu uma palestra de prevenção de acidentes de trânsito para seus colaboradores. Agora, na Semana Nacional de Trânsito, a Secretaria de Trânsito propôs realizar uma ação educativa na lombofaixa”, destacou Ronaldo Vieira, Técnico de Segurança do Trabalho do AME Votuporanga.

Essa ação integrada busca aumentar a conscientização sobre a importância de um trânsito mais seguro para todos, especialmente em locais de grande circulação de pessoas e veículos.