Álvares Florence – Justiça manda prefeito afastado voltar ao cargo

Justiça manda prefeito afastado retornar ao cargo em Álvares Florence.

Calimério Luiz Corrêa Sales (MDB) esta sob investigação numa ação do Ministério Público, que o acusa de criar empresas fantasmas em nome de laranjas que prestavam serviços para prefeitura.

A Justiça determinou nesta semana que o prefeito de Álvares Florence (SP), Calimério Luiz Corrêa Sales (MDB), afastado por suspeita de desviar dinheiro da prefeitura usando empresas no nome de laranjas, reassuma o cargo.

Segundo o departamento jurídico da Câmara Municipal, a decisão desta quinta-feira (10) foi tomada depois que o juiz responsável pelas investigações aceitou as explicações da defesa do prefeito.

Calimério Sales é investigado em uma ação civil do Ministério Público, que o acusa de criar empresas fantasmas em nome de laranjas que prestavam serviços para Prefeitura de Álvares Florence.

De acordo com a denúncia, desde 2013, o município teria pago a essas empresas mais de R$ 1,6 milhão para transportar alunos em dois veículos antigos e o político também é suspeito de apagar informações do portal da transparência municipal para atrapalhar as investigações.

Calimério Sales ainda continuará sendo investigado.