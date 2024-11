Alunas do Colégio Unifev recebem 2º e 3º lugares na primeira etapa do concurso do Lions Clube Internacional

Estudantes foram estimulados a produzir um cartaz sobre o tema da edição 2024, “A paz sem limites”

As alunas Maria Eduarda Rocha e Júlia Mestiari, ambas do 7° ano do Colégio Unifev, conquistaram os segundo e terceiro lugares, respectivamente, no concurso “Cartaz da Paz”, do Lions Clube Internacional. Na última terça-feira (26.nov), foram realizadas duas cerimônias para a entrega da premiação.

No período da manhã, na Cidade Universitária, representando o Lions Brisas Suaves, o casal Regina e Luiz Antônio Chiquetto premiou a terceira colocada, a estudante de 12 anos, Júlia Mestiari, do 7º ano C. A celebração contou com a participação do reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; da diretora da escola, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes; da coordenadora do Ensino Fundamental Anos Finais, Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola; da Profa. Dra. Janaina Andréa Cucato e familiares da aluna.

Com o tema “A paz sem limites”, Júlia relata como se expressou. “Para criar o desenho pensei em temas como racismo e preconceito, com pessoas unidas pelas mãos, simbolizando a igualdade. Também incluí bandeiras de diversos países para representar a união entre as nações. A pomba da paz, um símbolo clássico, foi adicionada. A minha participação já era uma grande vitória e esse prêmio foi uma surpresa gratificante”, contou Júlia.

De acordo com Chiquetto, o concurso é realizado anualmente há mais de três décadas, e reúne adolescentes de 12 e 13 anos de mais de 100 países para expressarem suas visões sobre a paz. “Em Votuporanga, a iniciativa é promovida anualmente, há mais de 20 anos, e desta vez, o Colégio Unifev teve a honra de ter dois alunos classificados. Essa premiação é um reconhecimento ao talento e à criatividade dos alunos, além de demonstrar a importância de desenvolver a cultura da paz desde cedo”, pontuou.

Segundo colocado

Maria Eduarda Azevedo Rocha, contemplada com o segundo lugar no concurso, está no 7º ano B do Colégio Unifev. A estudante foi recepcionada no Lions pelos anfitriões, o casal presidente Amarildo e Maristela Antonieto, durante um jantar festivo que contou com as presenças de familiares da ganhadora e integrantes da diretoria e coordenação do Colégio.

A jovem explicou que ao criar o trabalho quis transmitir uma mensagem de união entre os povos. “Fiquei muito feliz e emocionada, pois não esperava qualquer tipo de premiação. Procurei retratar as bandeiras dos países para mostrar a paz entre as nações, em um momento em que as guerras estão tão presentes. Queria evidenciar também a diversidade de pessoas para mostrar que a paz deve ser para todos”, destacou Maria Eduarda.

A coordenadora do Ensino Fundamental Anos Finais afirmou que o Colégio possui uma tradição de participação em olimpíadas e concursos, como o Concurso da Paz do Lions Internacional. “A escola incentiva seus alunos a desenvolverem diversas habilidades, incluindo a criatividade e o senso crítico. Essa conquista é motivo de orgulho para toda a comunidade escolar, demonstrando a excelência do ensino e a dedicação dos estudantes”, ressaltou Maria da Cruz.

Para o reitor da Unifev, a temática da paz é necessária para a construção de um futuro mais justo. “Ao dar voz a jovens, a iniciativa contribui para que essas e as próximas gerações estejam engajadas para uma comunidade mais justa, mais inclusiva e consciente. Por sua vez, a Unifev, como centro de conhecimento e formação, incentiva valores fundamentais para o desenvolvimento integral dos nossos alunos, como a paz e a igualdade”, afirma Gastaldon.

Concurso Cartaz sobre a paz

Por meio do concurso de pôsteres sobre a paz, o Lions Clube Internacional investe na educação para a paz, oferecendo a crianças de todo o mundo a oportunidade de expressar suas ideias e visões sobre um futuro mais harmonioso. Essa iniciativa contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e engajados com a construção de um mundo melhor.

