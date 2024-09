Agente Marcos Tito promove palestra com ídolo Amaral em Votuporanga 

Evento ocorre na próxima segunda-feira (9), às 20h, no Centro de Convenções Nelson Camargo.

Natural de Votuporanga, o renomado empresário do mundo da bola Marcos Tito promoverá uma palestra motivacional em sua terra natal na próxima segunda-feira (9), às 20h, no Centro de Convenções Nelson Camargo, ao lado do ex-atleta e ídolo nacional Amaral.

Depois do sucesso de seu livro “Os 10 Mandamentos do Futebol”, o empresário e presidente da MGS Sports inaugurou uma turnê de palestras pelo Brasil com o objetivo de levar sua história de superação e lições de vida à população. De família humilde em Votuporanga, Marcos Tito enfrentou diversas dificuldades e provações para atingir o patamar atual de reconhecimento no mundo da bola.

Depois de ministrar palestras por algumas cidades Brasil afora, Marcos Tito não esconde a felicidade de poder chegar à cidade onde tudo começou. Em Votuporanga, o agente terá ainda a companhia do ex-atleta do Palmeiras e da Seleção Brasileira Amaral para atrair multidões e trazer entretenimento e ensinamentos valiosos à cidade.

“Nunca escondi de ninguém minha missão de poder fazer algo pela cidade de Votuporanga e pela sua população. Sou muito identificado com a cidade, com o povo, foi daqui que eu saí para conquistar meu lugar e espero poder retribuir de alguma forma. É muito emocionante para mim poder voltar pra cá e ainda poder trazer um pouco da minha trajetória de vida”, disse o empresário.

Além de sua trajetória no mundo do futebol e também agora como escritor e palestrante, Marcos Tito também trabalha pelo desenvolvimento e aprendizado das crianças de Votuporanga por meio do Instituto Marcos Tito. Há sete anos, Tito e o Instituto, sem fins lucrativos, realizam importante trabalho social, gerando através do esporte oportunidade de educação para crianças carentes da cidade e região.

↘️Receba gratuitamente o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3