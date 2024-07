Adolescente é esfaqueado pelo padrasto ao tentar defender mãe de agressões em Rio Preto 

Caso ocorreu no bairro Vida Nova, na noite de segunda-feira (15); em outro caso, um homem agrediu a esposa com socos e chutes.

Um adolescente, de 17 anos, foi esfaqueado pelo padrasto, de 44, ao tentar defender a mãe, que estava sendo agredida por ele, em São José do Rio Preto/SP. O caso ocorreu no bairro Vida Nova, na noite de segunda-feira (15.jul).

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher, de 40 anos, relatou à polícia que é casada há sete anos com o homem e já foi agredida diversas vezes por ele. Na segunda-feira, a vítima flagrou o marido, que estava bêbado, conversando com outra mulher, pegou o celular da mão dele e começou a discussão.

O suspeito ameaçou a mulher e acertou a boca dela com um soco. O filho dela presenciou a agressão e, ao tentar defendê-la, foi esfaqueado no abdômen pelo homem. Na sequência, o agressor fugiu.

Na delegacia, a vítima pediu medida protetiva contra o homem. Ele não foi localizado pela polícia até a última atualização desta reportagem. A ocorrência foi registrada como violência doméstica e lesão corporal.

Outro caso

Um homem, de 39 anos, agrediu a esposa com socos e chutes em Rio Preto. O crime ocorreu no Conjunto Habitacional Nova Esperança, na noite de segunda-feira.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher tem um relacionamento de nove anos com o agressor, com quem teve um menino de nove anos e uma menina, de três. Um amigo do marido também a agrediu por uma dívida de R$ 800.

Na delegacia, a mulher disse que é constantemente agredida pelo companheiro e pediu medida protetiva de urgência contra ele. Segundo ela, o homem faz uso de drogas e álcool.

*Com informações do g1