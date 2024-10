Acidente entre caminhonete e carro mata duas pessoas em Ipiguá

Colisão ocorreu na tarde de domingo (20), na Rodovia Délcio Custódio da Silva. Caminhonete invadiu a pista contrária e atingiu o carro na lateral. Thais Rodrigues da Silva e Kazuo Kataoka morreram no local.

Uma motorista e um passageiro, de 80 e 36 anos, respectivamente, morreram em um acidente entre um carro e uma caminhonete na Rodovia Délcio Custódio da Silva, em Ipiguá/SP. O acidente ocorreu na tarde de domingo (20.out).

Segundo a Polícia Rodoviária, a caminhonete invadiu a pista contrária e atingiu o carro na lateral. Thais Rodrigues da Silva, que dirigia o carro, e Kazuo Kataoka, passageiro da caminhonete, morreram no local.

Com o impacto, os veículos ficaram destruídos. Outra pessoa, que não teve a identidade divulgada, ficou ferida no acidente e foi encaminhada para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP.

Os corpos de Kazuo e Thaís foram velados e enterrados na manhã desta segunda-feira (21), em Rio Preto. As causas do acidente vão ser investigadas.

