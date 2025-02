Abel faz mudanças para jogo decisivo por vaga no mata-mata do Paulistão 

Verdão recebe o Botafogo-SP às 19h30 desta quinta-feira precisando vencer para ter chance de avançar.

O Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira na Academia de Futebol preparando mudanças para enfrentar o Botafogo-SP, às 19h30 da quinta-feira, em partida decisiva no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.

O Verdão está em terceiro lugar do Grupo D, a dois pontos da Ponte Preta, e no cenário mais factível precisa vencer seus dois jogos finais – contra Botafogo-SP e Mirassol – e torcer para que a Macaca perca ou empate um dos seus, contra São Paulo e Novorizontino.

Ainda é matematicamente possível ultrapassar o líder do grupo São Bernardo, mas para isso o time precisaria perder suas duas partidas, contra Portuguesa e São Paulo.

Na Academia de Futebol, o elenco fez um trabalho posicional com opções de movimentações e jogadas, além de um jogo de 11 contra 11 em campo reduzido. Na quinta-feira, como de praxe, Abel ainda deve fazer um último trabalho mais curto antes do jogo.

Duas mudanças são certas para esta partida uma vez que Gómez e Maurício são desfalque, por lesão na coxa e cirurgia no ombro.

O zagueiro deve ser substituído por Naves, enquanto o meia-atacante, artilheiro do time com cinco gols no ano, tende a dar espaço para um ataque formado por Estêvão, Facundo Torres e Flaco López.

Estêvão começou no banco nas últimas duas partidas por conta de uma amigdalite, mas substituiu Maurício aos dois minutos de jogo contra o São Paulo e tem treinado com o grupo.

Assim, uma provável escalação do Palmeiras conta com Weverton; Mayke, Naves, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos e Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Flaco López.

