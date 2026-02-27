Abel elogia Palmeiras, mas alerta: “Quem compete para ser campeão não pode sofrer esse gol” 

Técnico gostou do desempenho alviverde no triunfo por 2 a 1 sobre o Fluminense.

Abel Ferreira gostou do que viu na vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Fluminense, que manteve a equipe na liderança do Campeonato Brasileiro após quatro rodadas. Ele fez apenas uma ressalva pelo gol que a equipe sofreu no fim do primeiro tempo.

“O jogo nosso adversário criou muito e nós também. Na minha opinião entramos forte no jogo, sofremos um gol que não podemos sofrer, quem compete pra ser campeão não pode sofrer esse gol. Foi um gol que nos tirou alguma confiança”, avaliou.

“As oportunidades nosso adversário teve mas também o tivemos. Depois nosso goleiro fez boas defesas. Pra quem gosta de espetáculo e futebol, foi um jogo aberto o tempo todo. Acho que foi equilibrado, contra uma equipe que estava super confiante”, prosseguiu.

Abel fez uma análise sobre os problemas defensivos do Palmeiras, especialmente no primeiro tempo: “Baixamos a pressão. Minha análise tática, entramos bem, mas a partir de certo momento tínhamos Marlon a marcar dois. Ele tinha que sair no Martinelli e o Andreas no jogador que entrou (Otávio). Nosso 5 e 8 tinha que bater no 5 e 8 deles, e Marlon estava de zagueiro.”

“Por que é difícil quando jogam sem referência na frente, quer um ou outro baixavam. E fica difícil pegar. Mas difícil não é impossível.”

“Não vamos acertar sempre não conheço nenhuma equipe que seja consistente o tempo todos. Com dois avançados podemos ter um meio mais robusto mas estamos sempre a pôr o adversário em alerta”, completou.

Com a vitória dessa quarta-feira, o Palmeiras se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, com dez pontos em quatro jogos.

O time agora volta o foco para o Campeonato Paulista. No domingo, recebe o São Paulo, novamente em Barueri, pela semifinal do Estadual, às 20h30.

*Com informações do ge