A magia acontece: espetáculos marcam encerramento anual de projetos artísticos da Unifev

Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” foi o palco das apresentações dos grupos de teatro, dança e coral da Instituição.

O evento “Cultura e Arte na Unifev: a magia acontece” realizado ontem, 1º de dezembro, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, marcou o fim do ano dos projetos artísticos da Instituição e encantou o público com apresentações de teatro, coral e dança. Tudo gratuito.

A gerente acadêmica da Instituição, Aparecida (Cidinha) Aoki, destacou que a programação natalina, organizada pelo Núcleo de Cultura e Artes (NCA), contou com belíssimas apresentações que emocionaram os presentes. “Foi uma noite de encanto, com exibições preparadas com muito carinho”, afirmou.

O evento teve início com uma peça teatral encenada pelo grupo “A arca que não é” da Unifev. O espetáculo apresentou o auto natalino moderno e questionador “Ilustríssimos Senhores”, um texto de Jairo Lima e Lúcio Lombardi. Fábio Sanches, diretor e coordenador do projeto, ressaltou que “o auto nos faz refletir sobre como a história de mais de dois mil anos está mais próxima de nós do que imaginamos”.

Na sequência, o grupo de dança, sob a orientação de Rodrigo Marcel Garcia, emocionou a todos com “Só um xodó: Unifev em movimento”. Com canções clássicas natalinas, o coral da Unifev, coordenado pela professora Madja Moraes, encerrou o evento com a apresentação “Vozes que encantam”.

A coordenadora do Núcleo de Cultura e Artes, Profa. Ma. Silvia Brandão Cuenca Stipp, destacou que o objetivo do evento foi integrar a Instituição à comunidade, oferecendo uma programação cultural para toda a família. “Foi um espetáculo maravilhoso e nosso compromisso é apoiar eventos que proporcionem momentos de lazer e cultura. Agradecemos a todos que participaram”, concluiu.