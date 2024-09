1 x 0 – CAV vence fora de casa e sai na frente

Foi um jogo que teve praticamente de tudo: de bons lances de ataque de lado a lado, polêmicas com expulsão, a um “paredão”

Capivari, SP, 07 (AFI) – A Votuporanguense saiu na frente do Capivariano no duelo por uma vaga para as semifinais da Copa Paulista e, fora de casa, venceu por 1 a 0 o time de Capivari neste sábado, na abertura das quartas de final do torneio. Foi um jogo que teve praticamente de tudo: de bons lances de ataque de lado a lado, polêmicas com expulsão, a um “paredão”.

O gol da partida, que deu a vitória à Votuporanguense, foi marcado por Bady nos acréscimos do primeiro tempo. Com esse resultado, no jogo da volta, semana que vem no Plínio Marin, a Votuporanguense joga por um empate para ir às semifinais. Ao Capivariano resta vencer para seguir sonhando com a vaga nas semifinais da Copa Paulista.

PRIMEIRO TEMPO PEGADO

Em uma partida em que aconteceu quase de tudo, a Votuporanguense saiu na frente com a contagem de 1 a 0 contra o Capivariano no primeiro tempo, no estádio Carlos Colnaghi. A partida começou concentrada e com muita marcação nos minutos iniciais, com pegada forte na marcação entre rubro e alvinegros.

Depois desse instante, o time de Capivari se soltou mais e, aos sete minutos, Thiaguinho assustou o goleiro João Paulo com um chute perigoso. Em seguida, Popó tentou a finalização, mas a bola saiu fraca. Bady mandou uma falta perigosa aos 14, e o goleiro Guilherme Nogueira saiu bem. Em novo ataque do Leão rubro de Capivari, aos 17 minutos, Yuri fez boa jogada pela esquerda, mas Popó não conseguiu a finalização.

O jogo estava muito bom e, aos 27, o Capivariano perdeu outra boa oportunidade pela esquerda. Na resposta, a Pantera Alvinegra tentou com Luizão de cabeça, e a bola raspou a trave da meta de Guilherme. O Capivariano era mais ofensivo, mas quase sempre parava na boa marcação dos visitantes.

EXPULSÃO, ‘DESEXPULSÃO’ E GOL DA PANTERA

No entanto, aos 37 minutos, aconteceu um lance inusitado que marcou a partida. O atacante Wendel Júnior, da Votuporanguense, foi acionado no ataque, dividiu com dois defensores de Capivari, e na dividida, a árbitra deu falta do zagueiro Lailton, do Capivariano, e o expulsou, gerando revolta nos donos da casa.

O lance ficou parado por vários minutos, e logo a seguir, a arbitragem de vídeo (VAR) chamou a árbitra, sinalizando que, antes da falta que geraria a expulsão do zagueiro do Capivariano, o ataque da Votuporanguense estava impedido. Resultado: a árbitra anulou a marcação anterior — a falta — e, principalmente, a expulsão do zagueiro Lailton, e o Capivariano novamente ficou com onze jogadores aos 41 minutos.

O jogo seguiu “elétrico” na Arena Capivari e, aos 45 minutos, Wendel Júnior tentou encobrir o goleiro em um chute do meio da rua, e a bola passou muito perto. E aos 46 minutos, nos acréscimos, na pressão da Pantera, Bady pegou o rebote da jogada e mandou forte no canto, decretando a vitória parcial da Votuporanguense no primeiro tempo.

GOLEIRO ALVINEGRO SEGURA PRESSÃO DO LEÃO

A partida “pegou fogo” no segundo tempo, com o Capivariano indo com tudo em busca do empate e a Votuporanguense se defendendo como podia, com seu goleiro João Paulo sobressaindo com grandes defesas. Aos seis minutos, Wendel Júnior, no contra-ataque, perdeu grande chance de ampliar a contagem, e o goleiro do Capivariano fez ótima defesa.

No minuto seguinte, Frank desperdiçou outra boa oportunidade para a Pantera. Na resposta, pela direita, Vinícius Popó, livre, demorou para chutar, e a defesa afastou, evitando o gol de empate do time rubro de Capivari.

O Leão seguiu apertando a Votuporanguense no segundo tempo. Aos 21 minutos, Popó, pela direita, teve outra boa chance, mas Amorim, de carrinho, evitou o gol de empate dos donos da casa. Aos 29, Juninho recebeu bom cruzamento pela esquerda, e João Paulo saiu muito bem e fez uma portentosa defesa.

Em um escanteio para o alvinegro, aos 37 minutos, Amorim subiu e cabeceou com muito perigo. E aos 35, o goleiro João Paulo fez um “milagre” em uma cabeçada à queima-roupa, indo buscar uma bola quase impossível. Neste ritmo, a Votuporanguense segurou o ímpeto do Capivariano e saiu do Carlos Colnaghi com uma grande vitória para o segundo jogo em casa, 1 a 0.

DECISÃO ENTRE CAPIVARIANO E VOTUPORANGUENSE

O segundo jogo entre Votuporanguense e Capivariano está marcado para o próximo sábado, 14 de setembro, às 18h, no estádio Plínio Marin, em Votuporanga.