Zubeldía defende campanha do São Paulo no Brasileiro: “Algo está sendo bem-feito” 

Técnico ressalta melhora em comparação com aproveitamento de 2023 e reforça busca por vaga na Libertadores.

O técnico Luis Zubeldía defendeu a campanha do São Paulo – seu próprio trabalho – no Brasileirão deste ano após a vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, nesta quarta, em Campinas, pela 30ª rodada do torneio.

O argentino ouviu críticas recentes por causa das eliminações na Copa do Brasil e na Conmebol Libertadores, além do desempenho ruim do time no Brasileiro – especialmente na derrota para o Cuiabá na rodada anterior.

A vitória desta quarta fez com que o time se reaproximasse do Flamengo, o quarto colocado. Na quinta posição, o São Paulo chegou aos 50 pontos, a um dos cariocas, que têm dois jogos a menos.

“Quero destacar o rendimento da equipe, que foi bom. Creio que vem sendo um bom Brasileirão, com objetivo de ir à Libertadores. Em comparação com 2023, no Brasileirão, a essa altura, hoje temos 11 pontos a mais”, afirmou Zubeldía.

“É que algo está sendo bem-feito. Que há um bom time, boa condução, também do estafe, dos jogadores. Mostra uma melhoria. Falta muito, mas há de seguir trabalhando, competindo internamente”, completou o treinador.

Os quatro primeiros colocados no Brasileiro se classificam para a fase de grupos da Libertadores, enquanto o quinto e o sexto disputam fases preliminares.

Contra o Vasco, Zubeldía fez mudanças no time – algumas, por opção, como as entradas de Erick e Igor Vinícius.

“Não tem um motivo pontual pelo qual trocamos, mas com certeza sentíamos que os que jogaram mereciam uma oportunidade. O que acontece agora nas últimas semanas, nos últimos dois meses (da temporada), o que vai acontecer é que se tenha uma disputa interna para elevar o nível dos jogadores.”

Uma troca foi forçada: o São Paulo preferiu tirar Alan Franco do jogo por ter dúvidas sobre uma suspensão aplicada pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

Zubeldía evitou lamentar o episódio e elogiou a atuação da dupla que entrou em campo, Sabino e Ruan – Arboleda, suspenso, também foi desfalque.

“Sabe quando soube que o Alan não poderia jogar? Hoje. Nos confirmaram hoje que o Alan não poderia jogar. Às 16h. às 16h nos inteiramos que o Alan não poderia jogar. Mas não teve desculpa. Falei com os jogadores e coloquei o Ruan. Pode ser que falte uma ou outra peça, mas valorizo o que fazem os jogadores.”

O São Paulo agora volta a campo só no dia 26, quando enfrenta o Criciúma, fora de casa, pela 31ª rodada.

*Com informações do ge

