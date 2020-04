Faleceu neste sábado (18) às 11h30 na Santa Casa de São José do Rio Preto, aos 79 anos, o Sr. Walmi Anoni. Ele deixa a esposa Ordalia Guarnieri Anoni, foi pai de Paulo Sergio Anoni, já falecido e deixa 3 netos e 2 bisnetos. Professor aposentado, teve como seu ultimo endereço a Rua das Brisas, no bairro do Café. O local e horário do velório ainda não foram definidos pela família. Atualizaremos em breve.