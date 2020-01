Votuporanguense vence Fortaleza e garante a classificação para a próxima fase da Copinha

Com um gol em cada tempo , CAV vence e se garante na segunda fase com uma rodada de antecedência.

O Votuporanguense venceu o Fortaleza por 2 a 0, nesta segunda-feira, em partida válida pela segunda rodada do Grupo 9, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo foi no estádio municipal Alberto Victolo, em Tanabi, sede do grupo. A equipe do interior de São Paulo garantiu a classificação para a próxima fase com uma rodada de antecedência.

André abriu o placar para o CAV de cabeça, aos 15 minutos de jogo, após cruzamento da direita de Maicon. No segundo tempo, João Pedro sofreu pênalti e Jair converteu, ampliando o placar para o Votuporanguense.

Com a vitória o Votuporanguense chega a seis pontos e garante a classificação para a próxima fase. O Fortaleza permanece com três e depende de um empate na última rodada para se classificar. Se for derrotado pelo Tanabi, estará eliminado da Copinha.

Na última rodada da primeira fase, o Votuporanguense enfrenta o Brasil de Pelotas, na próxima quinta-feira, às 13h. Mais tarde, o Fortaleza enfrenta o Tanabi, às 15h15. Todas as partidas do Grupo 9 acontecem no estádio municipal Alberto Victolo, em Tanabi.