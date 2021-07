Votuporanga registra 4,6ºC nesta terça-feira

Cidades da região registraram temperaturas negativas; Em Nova Luzitânia/SP, geada destruiu hortaliças de uma propriedade rural.

Cidades do noroeste paulista registraram temperaturas negativas na manhã desta terça-feira (20). Em Votuporanga/SP, apesar da sensação térmica de abaixo de zero, os termômetros do Ciiagro – Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas apontaram 4,6ºC. Em Cardoso/SP, -0,6ºC.

Já em Santa Salete/SP, os termômetros marcaram -3,7ºC. As temperaturas negativas na cidade começaram à meia-noite, quando os termômetros registraram -0,3°C. A temperatura mais baixa, de -3,7ºC, foi atingida às 5h e se manteve até as 7h. Na segunda-feira (19), a temperatura mínima em Santa Salete também marcou números negativos: -1,7 °C.

Nova Luzitânia

Em Nova Luzitânia/SP, a geada desta terça-feira destruiu hortaliças de uma propriedade rural.

“Eu levantei 1h50 para aguar a horta, mas quanto mais água caía, mais gelo ia se formando. Aí chegou a um ponto, umas 4h30, que não tinham mais condições. Era só gelo”, conta o caseiro da propriedade Moacir Tomás da Silva.

De acordo com Moacir, é possível que parte da produção seja aproveitada, mas a maior porção deve ser descartada. “Às vezes vende mais barato. Se não der pra vender, joga fora e planta outra, porque não tem jeito de levar um produto ruim para o mercado; não vende.”

Frio que vai embora

Meteorologista dizem que o frio deve perder força a partir desta quarta-feira (21).”A previsão é de que o pico desta onda de frio tenha ocorrido na madrugada de terça-feira quando tinha previsão até de geada, o que é um risco para os agricultores”, disse o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Marcelo Schneider