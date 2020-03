Votuporanga já contabiliza 11 casos suspeitos de coronavírus

Divulgado na manhã desta segunda-feira (16) o Boletim Epidemiológico Municipal, nele, o município possui 11 casos suspeitos para Covid19 e nenhum caso positivo, sem histórico de viagem, porém com contato com casos suspeitos ou contato de viagem ao exterior.

Os pacientes são uma menina com idade entre 5 e 9 anos, um homem e uma mulher com idades entre 20 e 29 anos, uma mulher com idade entre 30 e 39 anos, um homem e duas mulheres com idades entre 40 e 49 anos, e duas mulheres e dois homens com idades entre 50 e 59 anos.

Assim que foi registrado o primeiro caso SUSPEITO, o Plano de Contingência do Coronavírus foi acionado pela Secretaria Municipal da Saúde e algumas ações já iniciaram nesta sexta-feira, dentre elas, reuniões com os Secretários e representantes das Secretarias da Educação, Assistência Social, Procuradoria Geral do Município, Transparência e Controladoria e Santa Casa.