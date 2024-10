Vinícius Baracioli celebra temporada e vê CAV como “uma família” 

Lateral foi uma peça importante na campanha vitoriosa na Série A3 e no vice da Copa Paulista.

O lateral-direito Vinícius Baracioli exaltou a “boa temporada” do Clube Atlético Votuporanguense em 2024. O time terminou o ano com o título na Série A3 e o vice na Copa Paulista, que deu direito a uma vaga na Copa do Brasil

Vinícius atuou em 27 jogos da Pantera, sendo titular em 25 partidas. No intervalo entre as duas competições, ele defendeu o Água Santa na Série D.

Com as conquistas, o CAV irá disputar, na próxima temporada, a Série A2 do Paulista, a Copa Paulista e a Copa do Brasil.

“A temporada do time e os títulos foi muito boa, o CAV é uma equipe nova, fazia tempo também que não era campeão, conseguimos ser campeões e sermos vice-campeões no mesmo ano. Levantar duas taças não é fácil e nós conseguimos. Isso exalta o nome do CAV, exalta o nome dos atletas, da equipe, isso é muito bom porque mostra que o trabalho foi bem feito.”

“Foi uma temporada boa, uma temporada de objetivos concluídos, com a equipe individualmente também. Uma temporada que nos trouxe um título e um vice-campeonato e uma vaga para a Copa do Brasil.”

Vinícius Baracioli ainda exaltou o companheirismo do Votuporanguense em todas as áreas do clube, desde os funcionários, até os jogadores e disse que vê o time “como uma família”

“Gostaria de ressaltar as duas taças que levantamos, o companheirismo do grupo todo, do time todo. Desde as tias que nos ajudam na alimentação, até o presidente e os nossos jogadores. Com o companheirismo éramos uma família, sabe? Isso nos ajudou a superar várias coisas dentro dos campeonatos. E nós conseguimos levantar dois troféus. Um campeão, um vice. Muito bom”, concluiu.

Pré-temporada

Sem mais jogos oficiais em 2024, a pré-temporada do Pantera Alvinegro está marcada para começar no dia 25 de novembro, uma segunda-feira. Até lá, a diretoria e a comissão técnica liderada por Rogério Corrêa devem apresentar pelo menos seis reforços para a disputa da Série A2 de 2025.

