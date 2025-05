Veículos são flagrados a mais de 170 km/h durante fiscalização 

Flagrantes foram registrados pela Polícia Militar Rodoviária em trechos de Araçatuba/SP e Penápolis/SP.

A Polícia Militar Rodoviária flagrou dois veículos transitando a mais de 170km/h durante uma fiscalização nesta quinta-feira (1º.mai), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), na região de Araçatuba/SP.

As imagens foram flagradas pelo radar móvel da corporação. Em uma delas, no trecho de Penápolis/SP, uma caminhonete é identificada transitando pela SP-425 a 180 km/h, sendo que a velocidade permitida para a via é de 90 km/h.

Na outra foto, um carro de luxo aparece a 172 km/h no trecho urbano de Araçatuba, sendo que a velocidade máxima permitida é de 80 km/h.

Ainda conforme da polícia, a infração é considerada gravíssima, custa R$ 900 e o condutor terá o direito de dirigir suspenso.