URGENTE: -Rio Preto confirma oitava morte pela Covid-19

Rio Preto confirmou, neste domingo, 19, mais uma morte pela Covid-19. A vítima é um idoso de 71 anos, que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, apresentou os primeiros sintomas no dia 18 de março, foi internado no dia 25 e morreu neste domingo. Ele tinha comorbidades, ou seja, doenças que, somadas à Covid-19, podem ter agravado o quadro de saúde do paciente.

Com este óbito, chega a oito o número de pessoas que morreram por complicações provocadas pelo coronavírus em Rio Preto, segundo a Prefeitura. Neste domingo, mais cedo, a Saúde havia confirmado a sétima morte pela doença: um homem de 89 anos, que também apresentava comorbidades.

Conforme a última atualização da Prefeitura, Rio Preto tem, até o momento, 67 casos confirmados de coronavírus. Desse total, sete morreram e ao menos 29 já são considerados curados. (Diário da Região)