Thermas dos Laranjais lança campanha especial para o “Mês das Crianças”

Ingressos a R$ 80 para compras até 20 de setembro, válidos para qualquer dia de outubro no maior parque aquático da América Latina.

O Thermas dos Laranjais, parque aquático mais visitado da América Latina e segundo mais visitado do mundo, acaba de lançar a campanha especial “Mês das Crianças. Diversão Garantida”, para celebrar o tradicional mês de outubro. Para as compras realizadas até 20 de setembro, o visitante pagará apenas R$ 80 para utilizar em qualquer dia do mês de outubro de 2025.

Com mais de 60 atrações de águas naturalmente quentes, o Thermas dos Laranjais é o destino ideal para famílias que desejam proporcionar momentos inesquecíveis durante o mês das crianças. A campanha oferece flexibilidade total, permitindo que as famílias escolham a melhor data de outubro para visitar o parque, sem restrições de dias da semana ou feriados.

“Outubro é um mês muito especial para o Thermas, porque traz toda essa atmosfera do lúdico por conta das atividades voltadas para as crianças. Nada mais legal do que oferecer oportunidade a toda família de curtir o parque com uma condição especial, com flexibilidade também nos dias para que possam se programar”, destaca o arquiteto Jorge Noronha, presidente do Thermas dos Laranjais.

Atrações para o público infantil

O Thermas dos Laranjais oferece um universo de diversão especialmente pensado para as crianças. O destaque fica por conta da versão expandida do Play Kids, que conta com piso emborrachado especial e réplicas adaptadas para os pequenos de algumas das atrações mais radicais do parque, como a Mini Asa Delta e o complexo Lendário em versão infantil. A área inclui o Boto Kids e a Iara Kids, toboáguas inspirados no folclore brasileiro com 2 metros de altura, permitindo que as crianças sintam aquele friozinho na barriga e se divirtam com total segurança.

Além do Play Kids, o parque oferece outras 15 atrações imperdíveis para crianças, incluindo toboáguas mais suaves próximos ao Rio Lento, onde toda a família pode relaxar enquanto é levada pela correnteza suave. O parque também conta com atrações sem restrição de altura, permitindo que famílias com crianças de todas as idades e tamanhos possam se divertir juntas.

Detalhes da campanha

Valor do ingresso: R$ 80,00

Período de compra: Até 20 de setembro de 2025

Período de utilização: Qualquer dia de outubro de 2025

Flexibilidade: Sem restrição de dias da semana ou feriados

Canais de venda

Bilheteria do parque

Loja virtual: loja.termas.com.br

Operadoras e agências parceiras

Sobre o Thermas dos Laranjais

Localizado na Estância Turística de Olímpia/SP, o Thermas dos Laranjais é o parque aquático mais visitado da América Latina e o primeiro do Brasil a aderir aos princípios do Pacto Global e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. São mais de 55 atrações para todas as idades, com diversos complexos de toboáguas, montanha-russa aquática, duas praias artificiais, piscinas de surfe, sonolência e ressurgência, rio de correnteza, área kids e parque infantil, entre outras, abastecidas por águas quentes naturais. Principal responsável pelo desenvolvimento do turismo na região, o parque, inaugurado em 1987, funciona os 365 dias do ano e emprega mais de 500 colaboradores diretos.